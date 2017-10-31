Сын главы МВД Украины задержан после проведённого у него обыска

Киев, , 16:22 — REGNUM Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр задержан после обыска, который провели у него сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщил экс-советник министра Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина».

«Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь», — сказал он.

По словам Кивы, сына главы МВД в ближайшее время должны направить в суд. «Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что сотрудники НАБУ провели обыск у сына Арсена Авакова, связанный с делом о закупках министерством внутренних дел Украины рюкзаков для национальной гвардии в конце 2014 — начале 2015 годов.

В начале октября советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о развивающемся конфликте между Арсеном Аваковым и президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, в МВД считают опасной концентрацию власти над силовым ведомством в руках главы государства.

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