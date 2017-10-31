Декларация о независимости Каталонии признана Мадридом недействительной

Мадрид, , 16:16 — REGNUM Конституционный суд Испании признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятой парламентом автономного сообщества 29 октября, передает 31 октября испанский телеканал «324».

Сегодня истек трехдневный срок, который был дан властям Каталонии на приостановку действия декларации о независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. Через несколько часов власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, позволяющую ввести прямое управление в Каталонии.

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30 октября 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинение в мятеже, попытке государственного переворота и растратах средств против главы Женералита Карлеса Пучдемона и других лидеров Каталонии.

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В этот же день обвиняемые покинули Каталонию.

Пучдемон выступил 31 октября на пресс-конференции в Бельгии и объяснил свое бегство из Каталонии желанием продемонстрировать международному сообществу проблемы региона, а также необъективность правосудия в Испании.