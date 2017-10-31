Вторник, 31 Октября 2017 года
17:40:59 МСК

Декларация о независимости Каталонии признана Мадридом недействительной

Политика

Решение вынес Конституционный суд Испании

Мадрид, 31 октября 2017, 16:16 — REGNUM  Конституционный суд Испании признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятой парламентом автономного сообщества 29 октября, передает 31 октября испанский телеканал «324».

Сегодня истек трехдневный срок, который был дан властям Каталонии на приостановку действия декларации о независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости. Через несколько часов власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, позволяющую ввести прямое управление в Каталонии.

Читайте также: Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии

30 октября 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинение в мятеже, попытке государственного переворота и растратах средств против главы Женералита Карлеса Пучдемона и других лидеров Каталонии.

Читайте также: Мадрид: Пучдемон может участвовать в следующих выборах

В этот же день обвиняемые покинули Каталонию.

Пучдемон выступил 31 октября на пресс-конференции в Бельгии и объяснил свое бегство из Каталонии желанием продемонстрировать международному сообществу проблемы региона, а также необъективность правосудия в Испании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости Каталонии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить