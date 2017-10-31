Президент России отметил вице-губернатора Тамбовщины Олега Иванова

Тамбов, , 16:05 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность первому вице-губернатору, руководителю аппарата главы администрации Тамбовской области Олегу Иванову за активное участие в общественно-политической жизни российского общества, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В регионе Олег Иванов курирует вопросы реализации молодежных программ, взаимодействия с органами местного самоуправления, с общественными и негосударственными некоммерческими организациями, политическими партиями, средствами массовой информации. Он руководит аппаратом главы администрации области и контролирует вопросы государственной гражданской службы, ликвидации стихийных бедствий и пожаров, физической культуры и спорта и ряда других.

Под руководством Олега Иванова в регионе удалось полностью перестроить систему взаимодействия граждан и органов власти, реализована масштабная реформа органов исполнительной власти, реформа государственного территориального управления, выстроено эффективное взаимодействие с общественными объединениями и некоммерческими организациями. Олег Иванов делает акцент на дальнейшем развитии гражданско-патриотического общества, помощи социально незащищенным гражданам, открытости власти.

Коллеги отмечают отличные профессиональные качества Олега Иванова, полную самоотдачу в работе и преданность делу.