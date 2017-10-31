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Собчак лишилась главного сборщика подписей из-за «неразберихи» в штабе

Политика

«... там даже принтера нет»

Москва, 31 октября 2017, 15:58 — REGNUM  Вышедший из предвыборного штаба ведущей Ксении Собчак политтехнолог Алексей Ситников заявил, что в команде «царит неразбериха» и кампания «была придумана на коленке», передает 31 октября РБК со ссылкой на Ситникова.

Выяснилось, что ему самому приходилось снимать офис под нужды штаба, а ответы на организационные вопросы он так и не получил.

«Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается. Там все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно. Что касается финансов, то я сам снимал офис», — пояснил технолог.

«В штабе собирают столы, там даже принтера нет. И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке», — подытожил Ситников.

Отмечается, что Ситников покинул штаб Собчак вместе с командой, состоящей более чем из 30 человек. Предполагалось, что он будет координировать сбор подписей для выдвижения телеведущей и работу волонтеров.

Теперь данное направление работы штаба серьезно подорвано, а представители штаба заверяют журналистов, что никакого раскола нет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штабе Собчак состоят другие заметные деятели: руководитель штаба — сооснователь НТВ и один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко и главный политконсультант штаба — политолог Станислав Белковский.

Читайте ранее в этом сюжете: Пресс-секретарь штаба Собчак подтвердила уход Ситникова

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