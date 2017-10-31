Песков не стал комментировать индекс регионов «повышенной напряженности»

Москва, , 15:36 — REGNUM Индекс регионов «повышенной напряженности», который составлен Комитетом гражданских инициатив (КГИ), не стали комментировать в Кремле.

«Я не могу комментировать, — сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам. — Не имел возможности ознакомиться с этим индексом».

Ранее РБК сообщил, что Комитет гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина представил очередной индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России.