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Песков не стал комментировать индекс регионов «повышенной напряженности»

Политика

«Не имел возможности ознакомиться с этим индексом»

Песков не стал комментировать индекс регионов «повышенной напряженности»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 31 октября 2017, 15:36 — REGNUM  Индекс регионов «повышенной напряженности», который составлен Комитетом гражданских инициатив (КГИ), не стали комментировать в Кремле.

«Я не могу комментировать, — сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам. — Не имел возможности ознакомиться с этим индексом».

Ранее РБК сообщил, что Комитет гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина представил очередной индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России.

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