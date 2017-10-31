Глава Самары Олег Фурсов уволен досрочно

Самара, , 15:37 — REGNUM Депутаты Самарской городской думы большинством голосов проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Самары Олега Фурсова, который подал заявление «по собственному желанию» 26 октября. Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Азаров предложил Фурсову должность министра труда, занятости и миграционной политики в региональном правительстве.

Процедура отставки Фурсова состоялась в городском парламенте 31 октября. Его обязанности возложены на первого зама в мэрии Владимира Василенко. Его назначение врио главы города также большинством голосов поддержали депутаты. Было сказано, что к исполнению возложенных на него обязанностей он приступит с 1 ноября.

В своем прощальном слове Фурсов отметил, что за время его правления сделано очень многое, и Самара почти готова к проведению чемпионата мира по футболу. Он также подчеркнул, что под его руководством усилен контроль за расходованием бюджетных средств, проделана большая работа, чтобы жизнь горожан стала качественнее и комфортнее.

В свою очередь, Василенко заявил, что не намерен участвовать в конкурсе на должность главы Самары, сославшись на тренд, заданный президентом Владимиром Путиным на молодые кадры.

Напомним, претенденты на пост главы Самары должны пройти процедуру конкурсного отбора. Для этого назначается конкурсная комиссия из 20 представителей городской власти. Половину из них назначает губернатор, другую — городская дума.

Эта процедура была введена губернатором Николаем Меркушкиным, отправленным в сентябре 2017 года в отставку. Именно он инициировал выдвижение на пост главы Самары Олега Фурсова, который до этого занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики в региональном правительстве. В конце 2014 года Фурсов занял пост главы Самары.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Азаров предложил главе Самары Олегу Фурсову пост министра, чем удивил жителей и представителей элиты. поскольку в истеблишменте обсуждалась тема возможного уголовного преследования градоначальника. Политолог Андрей Колядин, комментируя ИА REGNUM сложившуюся ситуацию, отметил, что теоретически Азаров мог бы дожать Фурсова и возбудить уголовное дело, но он нашел компромиссное решение. По его словам, политические шаги, начинающиеся с уголовных дел, могут закончиться плачевно для инициатора этих дел.

«Уголовное преследование — это обоюдоострый меч», — резюмировал он.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев полагает, что последствия уголовного преследования совсем не выгодны истеблишменту. Он отметил, что формально снять с должности градоначальника несложно. Для этого есть политические инструменты, например, заявление по собственному желанию, давление с помощью уголовного преследования или отрешение от должности через вотум недоверия. Но, по его мнению, это вызовет разбалансировку внутри регионального отделения партии власти накануне президентских выборов. Перед Азаровым же поставлена совсем другая задача — консолидация элит.

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