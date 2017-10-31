Пучдемон: Я не буду просить политического убежища

Брюссель, , 15:31 — REGNUM Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил 31 октября, что он не собирается просить убежища в Бельгии, сообщает сообщат El Pais.

С таким заявлением бывший президент Женералитета выступил, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он тем не менее подчеркнул, что не вернутся в Испанию, пока Испания не даст гарантий.

Помимо этого, Пучдемон заявил, что изгнанное правительство примет результаты выборов 21 декабря, призвал также и Мадрид быть готовым согласиться с их результатами.

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