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Председатель ТИК Переславля стала замом главы города по совместительству

Политика

В Переславле-Залесском Ярославской области председатель территориальной избирательной комиссии Алла Кибец, назначенная на эту должность две недели назад, будет выполнять обязанности первого заместителя главы городского округа Владимира Волкова

Председатель ТИК Переславля стала замом главы города по совместительству
Иллюстрация: Wikimedia.com
Переславль-Залесский

Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 октября 2017, 15:30 — REGNUM  30 октября на официальном сайте администрации Переславля-Залесского появилась информация о том, что первым заместителем главы городского округа назначена Алла Кибец.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября 2017 Кибец, работавшая ранее в Люберецком районе Подмосковья и являвшаяся замом Владимира Волкова в его бытность главой подмосковного Красково, возглавила Переславскую территориальную избирательную комиссию. В пресс-службе администрации Переславля подтвердили, что Алла Кибец вступила в должность первого заместителя главы администрации, но затруднились назвать дату назначения. Чиновница будет совмещать должности первого замглавы Переславля Владимира Волкова и председателя территориальной избирательной комиссии.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по управлению имуществом Люберец, из администрации подмосковного городского округа Алла Кибец уже уволилась.

В 2017 году, уже после назначения Владимира Волкова, были внесены очередные изменения в Устав городского округа Переславль-Залесский. В частности, было отменено обязательное согласование кандидатур на пост заместителя главы с депутатами городской Думы. Теперь все назначения проходят незаметно, и жители могут узнать о том, что состав администрации поменялся, только на сайте администрации или из постановлений, публикуемых в официальном печатном органе администрации — газете «Переславская неделя».

Депутат городской Думы Сергей Хабибулин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что не знал об очередных назначениях в администрации.

Согласование с Думой кандидатур на посты заместителей мэра было чисто формальным. Когда Денис Кошурников был мэром, он назначал замов, не считаясь с мнением депутатов. Депутаты не согласовали, например, кандидатуру Жанны Петровой, но Кошурников все равно назначил ее своим заместителем. В таких условиях настаивать на сохранении этой нормы в Уставе было бессмысленным, — сказал Сергей Хабибулин.

По последней информации с официального сайта администрации Переславля, теперь у Владимира Волкова пять заместителей. Пост заместителя по социальной политике вместо ушедшего Сергея Дьячкова заняла Жанна Петрова.

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