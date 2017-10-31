Грузия и Эстония будут совместно готовиться к саммитам ЕС и НАТО

Тбилиси, , 15:26 — REGNUM Грузия и Эстония будут координированно готовиться к предстоящему в 2017 году саммиту Восточного партнёрства ЕС и к саммиту НАТО 2018 года. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующая договоренность была достигнута на встрече президента Грузии Георгия Маргвелашвили с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, которая прибыла 31 октября с первым государственным визитом в Тбилиси.

Президенты обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии. По заявлению Георгия Маргвелашвили, для Грузии визит президента Эстонии крайне важен, так как эта страна является в настоящее время председателем Евросоюза.

«Президент Грузии выразил особую благодарность нынешнему президенту Эстонии за активную поддержку Грузии на международной арене. Он отметил, что Керсти Кальюлайд на всех соответствующих форумах всегда ставит вопрос территориальной целостности и суверенитета Грузии. Президент Грузии подчеркнул значительный вклад Эстонии в углубление отношений Грузии с Евросоюзом и НАТО. В этом контексте саммит НАТО 2018 года может стать для Грузии демонстрацией политического прогресса в процессе евроатлантической интеграции», — сообщили подробности встречи глав двух государств представители администрации президента Грузии.

В конце встречи Георгий Маргвелашвили пригласил Керсти Кальюлайд на празднование Дня независимости Грузии, которое пройдет 26 мая будущего года.

Президент Эстонии вместе с супругом и правительственной делегацией прибыла в Тбилиси 31 октября. Она проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В рамках визита Керсти Кальюлайд посетит село Хурвалети Горийского района и поселок Церовани, где компактно проживают беженцы из Южной Осетии. В ходе визита эстонской делегации в Тбилиси пройдет грузино-эстонский бизнес-форум.

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