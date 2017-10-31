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Пограничники Украины получат функции досудебного следствия

Политика

Также заработает институт пограничных участковых

Киев, 31 октября 2017, 15:18 — REGNUM  Украинские пограничники могут получить расширенные возможности для охраны границ, заявил 31 октября председатель государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По его словам, сотрудники пограничной службы должны иметь больше возможностей при проведении досудебных расследований. В связи с этим в правительстве рассматривается возможность дать Госпогранслужбе функции досудебного следствия.

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Цигикал добавил, что также в рамках Госпогранслужбы заработает институт пограничных участковых, которые будут проводить профилактическую работу с местным населением по предупреждению нарушений границы и провоза контрабанды.

Помимо этого, Госпогранслужба создаст мобильные городки с наблюдательными вышками, а плотность отрядов, дежурящих по украинской границе, увеличится в 4−5 раз.

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Напомним, ранее в Госпогранслужбе Украины отметили, что украинско-российская граница будет дополнительно укрепляться инженерными сооружениями, также будет расти численности отрядов, ведущих патрулирования. В Киеве считают, что в этом есть «неотложная потребность», при том, что инженерные сооружения не будут требовать дополнительных финансовых затрат.

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