Правоохранительные органы Украины проводят обыски у сына Авакова

Киев, , 15:09 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которые связаны с закупками министерством рюкзаков для национальной гвардии, сообщает 31 октября «Украинская правда» со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что в феврале 2016 года программа «Схемы», выходящая на «Радио Свободы» и «UA: Перший», опубликовала видеозапись снятую в декабре 2014 года, в которой бывший замглавы МВД Украины Сергей Чеботарь, предположительно, договаривается о госзакупках партии рюкзаков с человеком, которого авторы расследования называют сыном Авакова.

Глава МВД Украины отрицает свою причастность и причастность членов своей семьи к закупкам партии рюкзаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года в эфире телеканала ICTV советник Авакова и депутат РадыАнтон Геращенко заявил, что между президентом Украины Петром Порошенко и главой МВД с начала президентского срока Порошенко развивается конфликт.

По словам Геращенко, в МВД считают опасным концентрацию власти над силовым ведомством в руках президента Украины.

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