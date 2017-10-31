Песков: РФ не чувствовала вину из-за обвинений по «выборам в США»

Москва, , 14:51 — REGNUM Российская Федерация никогда не чувствовала вину из-за обвинений во «вмешательстве» в выборы-2016 в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чувствует ли себя Москва оправданной в связи с предъявлением обвинений гражданам США.

«Москва никогда не чувствовала себя виноватой, для того чтобы чувствовать себя оправданной», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что власти России с самого начала выражали непонимание в связи с «необоснованными и голословными обвинениями в адрес страны» по поводу якобы «вмешательства в выборы» в США.

«Опровергаем это сейчас», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет так называемое «российское расследование», выдвинул обвинения по 12 пунктам против Пола Манафорта (экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа) и его делового партнера Рика Гейтса. Среди них отмывание средств и лоббирование интересов Украины.

Читайте также: Лавров о «вмешательстве» РФ в выборы: «Нет предела фантазии»