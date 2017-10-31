Кадровые чистки в мэрии Красноярска продолжаются

Красноярск, , 14:46 — REGNUM В отставку ушёл очередной высокопоставленный чиновник мэрии Красноярска.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в горадминистрации, мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение об увольнении Михаила Зуевского с должности заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства.

В мэрии подчеркнули, что Зуевский покидает этот пост по собственному желанию.

И. о. руководителя департамента градостроительства назначена Галина Голубь. До этого она занимала должность заместителя руководителя этого департамента.

Напомним, это уже вторая отставка в мэрии Красноярска за последнюю неделю. 30 октября стало известно, что свой пост покидает первый заместитель главы города Андрей Игнатенко. Он был назначен первым заместителем градоначальника в 2012 году, практически сразу после победы на выборах мэра Красноярска Эдхама Акбулатова.

В 2014 году всенародные выборы мэра Красноярска были отменены. 24 октября 2017 года депутаты горсовета выбрали мэром 41-летнего министра транспорта Красноярского края Сергея Ерёмина.

Читайте также: «Это кто вообще?»: красноярцы узнают о новом мэре через интернет

Приступив к обязанностям мэра, Ерёмин заявил о том, что с 30 октября его первым заместителем станет руководитель Советского района Красноярска Владислав Логинов. Таким образом, новый мэр уже начал формировать свою собственную команду.

По мнению политического аналитика Александра Чернявского, в настоящее время для Ерёмина как раз таки важно «быстро сформировать дееспособную команду».

«В ближайшие недели он именно этим и будет заниматься», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Читайте также: Новому мэру Красноярска дали 10 месяцев на то, чтобы себя показать

Справка: Михаил Зуевский родился в городе Тайга Кемеровской области 26 мая 1959 года. Окончил Сибирскую государственную геодезическую академию (г. Новосибирск). Работал в различных проектных организациях. С 1996 по 1999 год был главой Каратузского района. В марте 1999 года возглавил управление капитального строительства администрации Красноярского края. В 2001—2006 годах занимал руководящие должности в главном управлении строительного комплекса администрации региона, комитете по землеустройству управлении архитектуры и градостроительства края. В 2009 году стал директором КГУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья». Работал первым заместителем директора ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект». Руководил департаментом градостроительства с марта 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровые перестановки в Красноярске: один заммэра уходит, другой – приходит