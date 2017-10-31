Власти ливийского города Дерна обвинили Египет в убийстве мирных граждан

Триполи, , 15:04 — REGNUM Законодатели и войска, контролирующие город Дерне на востоке Ливии, обвинили Египет в убийстве мирных граждан, сообщает 31 октября Associated Press.

По утверждениям политиков, в результате бомбардировок, осуществленных египетской авиацией на востоке города, погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из которых женщины и дети.

Второй авиаудар был нанесен по семье пастуха, в ночь с 30 на 31 октября, вся семья была убита.

Как отмечают местные жители, звуки двигателей авиации, совершившей нападение на город, значительно отличались от ливийской техники.

Напомним, восточный город Дерна контролируется группировкой «Шура Дерны», не подчиняющейся центральному правительству Ливии. До 2015 года город был в руках «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гражданская война в Ливии, в ход которой вмешались войска НАТО, началась в 2011 году, привела к расколу государства на несколько частей. В настоящее время большая часть территории страны подконтрольна военным, которых возглавляет генерал Халифа Хафтар.

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