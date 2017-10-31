Во время визита в Иран Путин обсудит вопросы энергетики

Москва, 31 октября 2017, 14:43 — REGNUM В ходе визита президента России Владимира Путина в Иран основной темой для переговоров станет взаимодействие в сфере энергетики, заявил 31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трёхстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере. Больших деталей я вам сейчас привести не могу», — сказал Песков.
Он также добавил, что Владимир Путин встретится с Высшим руководителем Ирана аятоллой Хаменеи.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин с официальным визитом посетит Иран 1 ноября 2017 года.
Глава государства встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время визита запланированы встречи, как в трехстороннем формате, так и в двухстороннем.
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