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Во время визита в Иран Путин обсудит вопросы энергетики

Политика

Основным вопросом повестки дня станет взаимодействие в энергетической сфере

Москва, 31 октября 2017, 14:43 — REGNUM  В ходе визита президента России Владимира Путина в Иран основной темой для переговоров станет взаимодействие в сфере энергетики, заявил 31 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, на повестке дня и двусторонних, и российско-иранских, и российско-азербайджанских переговоров, а также трёхстороннего формата будет взаимодействие в энергетической сфере. Больших деталей я вам сейчас привести не могу», сказал Песков.

Он также добавил, что Владимир Путин встретится с Высшим руководителем Ирана аятоллой Хаменеи.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин с официальным визитом посетит Иран 1 ноября 2017 года.

Глава государства встретится в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время визита запланированы встречи, как в трехстороннем формате, так и в двухстороннем.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин 1 ноября полетит в Тегеран на встречу с Алиевым и Рухани

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Внешняя политика России

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