Медведев посетит с официальным визитом Узбекистан в начале ноября

Москва, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Узбекистан 2−3 ноября, сообщает 31 октября пресс-служба узбекского правительства.

«2−3 ноября 2017 года в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российскую делегацию примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе визита будут проведены межправительственные переговоры и обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений.

Кроме того, Медведев примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ).

Напомним, в начале октября в Сочи проходил саммит стран СНГ, на котором особое внимание было уделено экономической тематике, углублению торгово-инвестиционных связей и устранению барьеров на пути товаров и услуг.