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Мэр Калининграда пошёл на 3-й срок, пошутив про посадки

Политика

На сегодня это единственная кандидатура на конкурс по выборам главы администрации

Калининград, 31 октября 2017, 14:40 — REGNUM  Политсовет регионального отделения «Единой России» рекомендовал действующего мэра Калининграда Александра Ярошука для участия в конкурсе по выборам главы администрации города.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на сегодня это единственная кандидатура на конкурс.

Ранее региональные СМИ предполагали, что за эту должность поборется Владимир Машков — бывший советник губернатора Антона Алиханова, переехавший в Калининград из Новоуральска в марте 2017 год. Однако несколько дней назад Машков заявил, что «не собирался и не собирается» участвовать в конкурсе.

Во время заседания партактива Ярошук обосновал своё выдвижение тем, что необходимо завершить подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

«После чемпионатов обычно посадки начинаются», — пошутил Ярошук на политсовете «Единой России».

Напомним, в 2017 году горсовет Калининграда отказался от прямых выборов главы города (полномочия Ярошука закончились в октябре 2017 года). По новым правилам, мэр самого западного областного центра России будет избираться тайным голосованием депутатов на следующие четыре года, совмещая обязанности с должностью главы администрации. Для этих целей горсовет соберется 29 ноября.

Александр Ярошук руководит Калининградом уже десять лет.

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Назначение глав муниципальных образований

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