В Кремле «наблюдают с интересом» за расследованиями в США

Москва, , 14:42 — REGNUM Внутриамериканские расследования в отношении американских граждан не касаются России, заявил 31 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«Любые обвинения, которые выдвигаются американским гражданам в рамках внутриамериканских расследований, нас не касаются, это внутреннее дело Америки», — сказал он, добавив, что Россия за происходящим «наблюдает с интересом».

Комментируя отсутствие «российского следа» в обвинениях, выдвинутых спецпрокурором США Робертом Мюллером в адрес бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса, Песков отметил, что Россия не ощущает себя оправданной.

«Москва никогда не чувствовала себя виноватой, для того чтобы сейчас чувствовать себя оправданной», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Манафорту и Гейтсу спецпрокурор США Роберт Мюллер, ищущий след российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году, предъявил обвинения в отмывании крупных сумм денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и «Партией регионов».

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После того, как обвиняемые не признали ни одного из выдвинутых против них обвинений, их поместили под домашний арест.

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