В Кремле с интересом следят за делом о «связях» Трампа с РФ

Москва, , 14:27 — REGNUM Российское руководство с интересом наблюдает за расследованием возможного вмешательства в политические процессы в США и надеется, что в этой ситуации восторжествует мудрость. Об этом 31 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наблюдаем с интересом», — сказал он, комментируя предъявления обвинений бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу.

Он подчеркнул, что речь идет о внутреннем деле американских партнеров. На текущий момент российская сторона никак не упоминается в расследовании, его фигурантами являются другие государства и другие люди, пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что у Москвы нет желания быть причастной к этим процессам, которые могут способствовать усугублению «зашкаливающей русофобской истерии». Песков выразил надежду, что через какое-то время восторжествует мудрость.

По его словам, любые обвинения, предъявляемые в рамках расследований внутри США, к России никак не относятся. В случае, если это коснется российских граждан, Москва будет защищать их интересы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в США бывшему руководителю предвыборного штаба действующего президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу было предъявлено обвинение по 12 пунктам. В частности речь идет о лоббировании интересов Украины в период президентства Виктора Януковича и отмывании денег. Расследование о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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