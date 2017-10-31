Belga: За Пучдемоном пошли миллионы, а он сбежал в Бельгию

Мадрид, , 14:18 — REGNUM Каталонский экс-премьер-министр Карлес Пучдемон, обвиняемый в мятеже против испанского правительства, эмигрировал в Бельгию, сообщает бельгийское информационное агентство Belga, ссылаясь на адвоката, с которым Пучдемон беседовал в понедельник, 30 октября, вечером.

Изначально было неясно, хочет ли Пучдемон запросить политического убежища в Бельгии. Адвокат Пол Бекарт не стал комментировать этот вопрос. Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкен в воскресенье заявил, что такая возможность существует. Каталонцы, подверженные политическому преследованию, могут искать убежища в Бельгии, подтвердил политик Нового фламандского альянса (N-VA) в интервью фламандскому телеканалу VTM News. Однако премьер-министр Бельгии Шарль Мишель отметил, что порос о предоставлении Пучдемону убежища «абсолютно не включен в повестку дня».

Напомним, что в понедельник, 30 октября, прокуратура Испании выдвинула обвинения в мятеже, попытке государственного переворота и растрате государственных средств против Пучдемона и других членов регионального правительства Каталонии. В случае вынесения обвинительного приговора бывшее руководство Каталонии ожидает длительное тюремное заключение.

Пока что вопрос о предоставлении Пучдемону политического убежища в Бельгии остается очень сомнительным. В Договоре о ЕС предусматривается, что государства-члены могут рассматривать друг друга в качестве так называемых «безопасных стран происхождения» в вопросах убежища, то есть предполагается, что в странах ЕС гражданин не подвергнется риску преследований. Поэтому ходатайство о предоставлении убежища, представленное гражданином государства-члена Союза, может быть принято другим государством-членом, но только лишь при определенных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в ходе референдума свыше 2 миллионов жителей Каталонии поддержали независимость региона. Мадрид итоги голосования не признал. 27 октября парламент Каталонии принял Декларацию о независимости, сразу после чего испанское правительство впервые за 40 лет задействовало статью 155 испанской конституции и ввело в регионе прямое управление из центра.