ФСИН намерена взыскать с поставщика сахара 65 млн рублей

Москва, , 14:18 — REGNUM Представители ФСИН России обратились в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО «Энергоресурс», которое выполняло поставку крупной партии сахара. Истец намерен взыскать 64,9 млн рублей из общей суммы ущерба (160 млн рублей), который был нанесен в результате нарушений при исполнении госконтрактов.

Выяснилось, что договор на поставку сахара был подписан со стороны ФСИН заместителем директора службы Олегом Коршуновым, который позднее сам стал фигурантом уголовного дела.

«Контракт на общую сумму 399 млн рублей был подписан в апреле 2016 года. Согласно документам, ООО «Энергоресурс» обязалось осуществить поставку во ФСИН 7000 тонн сахара», — цитирует RT источник во ФСИН.

Кроме нарушения сроков исполнения контракта (в несколько регионов поставки пришли с опозданием), была выявлена коррупциогенная составляющая договора — сахар поставлялся по цене, которая существенно превышала розничную. ФСИН закупила сахар по 56 рублей за кг, в то время как, по данным Росстата, в розничной сети он стоил около 41 рубля за кг.

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За растрату в особо крупном размере против Коршунова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в период 2015−2015 гг. Коршунов организовывал подписание госконтрактов на поставку ГСМ и продуктов питания по завышенным ценам, что привело к ущербу на сумму более 160 млн рублей.

По уголовному делу также проходит предприниматель Марина Дюкова, которая контролировала деятельность ООО «Энергоресурс». Она, по версии следствия, оказывала Коршунову содействие в преступных действиях, связанных с закупками сахара для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год.

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Сейчас и Коршунов, и Дюкова находятся под арестом. Их адвокаты утверждают, что сговора между сторонами во время заключения или исполнения контракта не было, что сделки заключались на обычных условиях по итогам тендеров.

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