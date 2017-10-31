Пермские коммунисты против федеральных коллег: «неэтичный стиль работы»

Пермь, , 14:11 — REGNUM Пермские коммунисты обратились в поддержку первого секретаря крайкома Владимира Корсуна к партлидеру Геннадию Зюганову. В своём обращении члены бюро комитета пермского отделения КПРФ указывают на неэтичный стиль работы комиссии, что отрицательно сказывается на авторитете центрального органа партии среди партактива Прикамья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Письмо опубликовано на официальном сайте регионального отделения КПРФ. Появилось оно после того, как на территории края поработала комиссия, состоящая из членов центрального комитета КПРФ и центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ для изучения ситуации и проверки жалоб. После этого первый секретарь крайкома КПРФ Прикамья Владимир Корсун подал в отставку.

«Считаем единственным итогом работы комиссии явилось принуждение первого секретаря крайкома Владимира Корсуна к написанию заявления о сложении с себя полномочий первого секретаря регионального отделения. Такой стиль работы комиссии ЦК КПРФ противоречит нормам партийной этики», — говорится в обращении.

Коммунисты просят Зюганова лично дать ответ на вопросы, которые касаются сути жалоб и заявлений об обстановке в партотделении Пермского края. Также активисты подчеркнули, что не видят оснований для удовлетворения заявления Корсуна об отставке и считают, что во избежание дестабилизации обстановки внутри партотделения вопрос о замене лидера пермских коммунистов должен быть рассмотрен на отчётно-выборной конференции в 2018 году.

Напомним, что Владимир Корсун руководит отделением КПРФ на протяжении 11 лет. С приездом комиссии в Прикамье активно заговорили о возможном уходе Корсуна с поста первого секретаря крайкома КПРФ. Эксперты в качестве причин называли внутрипартийный конфликт, а также неудовлетворительные результаты на выборах. 26 октября Владимир Корсун заявил об отставке, однако его заявление о сложении полномочий до сих пор не завизировано. Есть мнение, что лидера пермских коммунистов отправят в отставку после 7 ноября, когда отпразднуют 100-летие Октябрьской революции. На его место пророчат экс-депутата Закосбрания Прикамья Ксению Айтакову. Политологи считают, что назначение соответствует курсу партии на омоложение руководящего состава в регионах.

Политконсультант Людмила Ознобишимна, комментируя ситуацию в коммунистических рядах, отметила, что с властью никто никогда добровольно не расставался. Поэтому неудивительно, что у Владимира Корсуна «нашлись» защитники.

«Удивляет, что в письме одной из тем стала работа комиссии. Такой своеобразный бунт под девизом «а судьи кто?». Таким образом, можно сделать вывод, что брожения в стане коммунистов продолжаются. Возможно, один из моментов расторговки будет не сколько пост руководителя крайкома, а посту руководителя фракции КПРФ», — считает эксперт.

Добавим, что сейчас пост лидера фракции КПРФ в Закособрании занимает также Владимир Корсун.

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