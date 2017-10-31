Каталония и Приднестровье: в ООН за признанием?

Тирасполь, , 14:09 — REGNUM Провозглашая независимую Каталонию, каталонцы выступают «почти за те же цели, что и приднестровцы», когда в 1990 году они провозглашали Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом заявил в эфире государственного Первого приднестровского телеканала экс-министр иностранных дел ПМР, политолог Валерий Лицкай.

Он выразил мнение, что субъектам, которые стремятся к обретению независимости и суверенитета, в ближайшем будущем придётся собраться в единую группу и обратиться в ООН. «Когда будет целая группа, придётся иметь дело, что-то решать. Думаю, мы пройдём по общей системе. Да, Кишинёв будет против до конца, но и Париж был против Алжира», — сказал Лицкай.

«И я думаю, что когда мы все вместе соберёмся, то нам придётся давать вольную, как в старину», — добавил он.

Экс-министр напомнил, что когда распался Советский Союз, такие новые государственные образования, как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах и Приднестровье, выступали за его сохранение.

«Мы все воевали, все победили, отразили агрессию, построили нормальное государство и ждали признания», — заметил он, добавив, что в ЕС сегодня происходит подобный процесс, но со своим своеобразием.

«У них регионы и автономии, самые богатые и развитые, начали требовать больше политических прав. И они стали на путь отделения, на путь приобретения суверенитета, и уже остановить этот процесс в Европе нельзя. Это проблема уровня ООН», — сказал экс-министр иностранных дел.

По мнению Валерия Лицкая, процессы, происходящие в Европе, дают Приднестровью повод для оптимизма: «Мы видим, что мы не одиноки, мы видим, куда идёт этот процесс, и он совпадает с нашими целями. И есть серьёзная надежда, что в близком будущем, через 3—5 лет, мы получим реализацию тех целей, за которые мы 27 лет боролись», — уверен политолог.

Он добавил, что в условиях нынешней ситуации в переговорном процессе переговоры с Молдавией теряют смысл.

«Не с кем разговаривать, на наши предложения некому отвечать. Если кто-то что-то скажет, то он не может выполнять, а если хочет выполнять, то где гарантии, что это будет соблюдаться долго. Ничего этого нет», — подвел итог экс-министр.