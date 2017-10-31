ЦИК сообщил о заинтересованности граждан процессом выдвижения в президенты

Москва, , 14:09 — REGNUM Граждане Российской Федерации, которых «интересует» пакет необходимых для участия в выборах президента РФ документов, ежедневно отправляют по телефону и интернету обращения в Центризбирком. Об этом, как передает ТАСС, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Каждый день спрашивают, какой пакет документов представить, как все оформить», — сказала секретарь ЦИК.

По ее словам, жителей страны также интересуют «процессы выдвижения, которые сейчас некоторые потенциальные кандидаты опубличивают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2018 года в России состояться выборы президента. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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