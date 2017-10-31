Вторник, 31 Октября 2017 года
14:42:12 МСК

Анфиса Чехова поборется за президентское кресло за 200 тыс. лайков

Политика

Телеведущая получила предложение выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента от партии Добрых дел

Москва, 31 октября 2017, 14:09 — REGNUM  Телеведущая Анфиса Чехова выдвинет свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году в том случае, если соответствующее ее сообщение в Instagram наберет более 200 тыс. лайков.

Таким заявлением телеведущая прокомментировала предложение баллотироваться на выборах президента от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

«На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ», говорится в предложении.

По прогнозам партии Добрых дел, за телеведущую проголосуют до 30% избирателей.

«Если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии Добрых дел», заявила Чехова.

Как сообщало ИА REGNUM, выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России уже намерены ранее судимый Алексей Навальный и телеведущая «Дома — 2» Ксения Собчак.

30 октября 2017 года журналист Екатерина Гордон также заявила о желании участвовать в выборах президента. Она намерена защищать женщин, чьи права, по ее мнению, попраны.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатерина Гордон тоже хочет в президенты. Карать мужчин и защищать женщин

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить