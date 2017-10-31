Анфиса Чехова поборется за президентское кресло за 200 тыс. лайков

Москва, , 14:09 — REGNUM Телеведущая Анфиса Чехова выдвинет свою кандидатуру на выборы президента России в 2018 году в том случае, если соответствующее ее сообщение в Instagram наберет более 200 тыс. лайков.

Таким заявлением телеведущая прокомментировала предложение баллотироваться на выборах президента от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

«На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ», — говорится в предложении.

По прогнозам партии Добрых дел, за телеведущую проголосуют до 30% избирателей.

«Если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии Добрых дел», — заявила Чехова.

Как сообщало ИА REGNUM, выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России уже намерены ранее судимый Алексей Навальный и телеведущая «Дома — 2» Ксения Собчак.

30 октября 2017 года журналист Екатерина Гордон также заявила о желании участвовать в выборах президента. Она намерена защищать женщин, чьи права, по ее мнению, попраны.

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