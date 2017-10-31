Пучдемон даст пресс-конференцию в Брюсселе

Брюссель, , 13:57 — REGNUM

Отправленный в отставку бывший лидер Каталонии КарлесПучдемон выступит с пресс-конференцией на фоне того, как все активнее говорят о том, что он может попросить политического убежища в Бельгии, сообщает Agence France-Press.

Об этом стало известно от ряда официальных лиц ЕС. По их словам, пресс-конференция состоится 31 октября.

Как отмечал ранее ряд чиновников Брюсселя, предоставление политического убежища Пучдемону является не таким уж «нереалистичным сценарием развития» событий.

Бельгия в прошлом уже принимала прошение об убежище от граждан других стран ЕС. В частности, такое убежище получили баскские сепаратисты, которых Брюссель не стал экстрадировать в Испанию.

Напомним, бывший лидер Каталонии КарлесПучдемон был отправлен в отставку 27 октября, после того как Сенат Испании принял решение о лишении региона статуса автономии.