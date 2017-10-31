Мосийчук «связал» покушение на себя с нападением на Осмаева

Киев, , 13:50 — REGNUM За покушением на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука стоят те же исполнители, что и за убийством уроженки Чечни Амины Окуевой. Об этом сам Мосийчук сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Есть все шансы сегодня (31 октября) до конца дня отработать одну из основных версий покушения на мою жизнь, а значит — подобраться к убийцам Амины, — написал депутат. — Ведь я, как и Адам Осмаев, считаю, что исполнители этих страшных преступлений одни и те же».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября на Украине неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились командир террористического батальона Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Инцидент произошел на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области.

Осмаев получил легкие повреждения, Окуева скончалась на месте.

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