Глава Крыма «плевал» на все обвинения Украины

Симферополь, , 13:31 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что плевать хотел на все обвинения в государственной измене со стороны Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я абсолютно не обращаю на это внимание. Просто не хочется отдавать победу маргиналам на ровном месте. Они хотят нас всех засудить по беспределу. Это даже вопрос не обо мне, плевал я на эти решения, вопрос о том, чтобы создать нормальную практику, потому что нельзя просто так взять и засудить крымчан за их волеизъявление», — сообщил журналистам глава РК.

При этом, по его словам, при необходимости он готов дать показания украинскому суду, чтобы доказать их полную бредовость. В 21 веке это можно легко сделать, не покидая предела Крыма, было бы только желание со стороны украинских властей услышать оппонента.

«При необходимости можно дать пояснения в режиме видеоконференции. Условно говоря, это можно сделать с площадки Генпрокуратуры РФ». Хотя всё и так понятно: тот бред, который предлагают мне и моим коллегам в качестве обвинения, даже читать смешно», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявлял, что даже самый недалёкий бандеровец должен понять, что третьего референдума в Крыму не будет.

В частности, отвечая на противоречивые высказывания президента Украины Петра Порошенко о новом референдуме на полуострове, он предложил ему провести плебисцит о доверии самому себе как президенту «этой несчастной страны».

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока ещё являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведёт и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны», — отметил Аксёнов на своей официальной странице в Facebook.