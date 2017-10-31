Мэр литовского города запретил фашистские таблички у могил советских солдат

Биржай, Литва, , 13:28 — REGNUM Инициативу города Биржай возле советских памятников оборудовать специальные таблички, на которых написано, что надпись на памятниках «не соответсвует исторической правде» хотят перенять и другие самоуправления страны, хотя мэр Биржайского района Вальдемар Валькюнас обвиняет своих подчиненных в произволе, пишет сегодня, 31 октября, издание Lietuvos žinios.

Защитник наследия самоуправления Биржайского района Далюс Микеленис сожалеет, что из трех изготовленных табличек, которые должны были быть установлены в местах захоронения советских солдат в Вабальнинкасе, Нямунеле Радвилишкисе и Биржай, пока что удалось прикрепить только одну — в Нямунеле Радвилишкисе. По его словам, процесс остановил сам мэр Валькюнас.

Мэр признался изданию, что ему стало стыдно, когда он узнал, что вице-мэр Ируте Варзене без его ведома приказала у памятников погибшим солдатам установить таблички.

«Это серьезный вопрос, связанный с международными отношениями. Мой заместитель поступила очень безответственно, мало того, таблички изготовлены любительски, они не были ни с кем согласованы, это произвол», — пояснил он.

Мэр заявил, что срочно созывает заседание, на котором будут предприняты попытки решить, как исправить ошибку вице-мэра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на монументах павшим красноармейцам указано, что они погибли, сражаясь с фашистскими захватчиками, освобождая Литву. У мест захоронений появилась табличка в которой указано, что информация на монументе «не соответствует исторической истине». Таким образом, отрицая этот факт, остаётся считать, что фашисты не являлись захватчиками Литвы, а сегодняшние власти — продолжатели идеологии Третьего Рейха.

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