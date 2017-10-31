Полпреды ДНР и ЛНР объяснили Волкеру условия размещения миротворцев

Донецк, , 13:37 — REGNUM Появление миротворцев ООН в Донбассе возможно только в случае согласования данного вопроса в составе Контактной группы, принимавшей участие в выработке Минских соглашений, заявили 31 октября полномочные представители ДНР и ЛНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

«Без нашего согласия никаких сил ООН на Донбассе не будет. Наше согласие можно получить путем переговоров в Контактной группе, где мы полноправно представлены», — цитирует «Донецкое агентство новостей» текст заявления полпредов.

Реакция представителей республик связана с недавним заявлением специального представителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что вопрос о размещении добровольцев ООН в Донбассе практически решен. Пушилин и Дейнего подчеркнули, что единственным условием избежания провала «миссии Волкера» является его обращение в Контактную группу. В случае, если такое обращение поступит, власти ДНР и ЛНР оценят, насколько обращение соответствует их интересам.

Читайте также: Волкер обсудил с депутатами Украины введение миссии ООН в Донбасс

Представители республик также отметили, что заявление Волкера могло возникнуть в связи с тем, что он «не успел ознакомиться с подлинниками Минских соглашений».

«Мы вышлем мистеру Волкеру копии Минских документов, под которыми стоят подписи глав Народных Республик Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Эти подписи ставились в Минске, где во всех переговорах лидеры Донбасса участвовали как равноправные партнеры по приглашению стран «нормандской четверки», — говорится в совместном заявлении.

Подписанные в Минске документы, по мнению полпредов, являются основанием для участия во всех переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, и это не зависит от желания Волкера.

Напомним, 30 октября Курт Волкер в интервью украинскому телеканалу сообщил, что идея направлена ввода миротворцев в Донбасс направлена на восстановление контроля Украины над территориями народных республик и проведении там выборов, а ДНР и ЛНР можно вообще не учитывать как часть процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер: Миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР согласовывать незачем