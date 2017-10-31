Генсек НАТО: КНДР должна «навсегда» отказаться от ракетных испытаний

Токио, , 13:22 — REGNUM Властям Северной Кореи нужно «навсегда» отказаться от разработки баллистических ракет, а также прекратить их испытания. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая 31 октября на пресс-конференции в Токио.

«Северная Корея должна раз и навсегда отказаться от баллистических ракет и воздержаться от их дальнейших испытаний», — сообщил он.

29 октября министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским министром обороны Сон Ён Му заявил, что угроза со стороны КНДР из-за постоянных бвллистических пусков и ядерных испытаний возросла.

По его словам, США дадут жесткий массированный ответ, если Пхеньян решится использовать свое ядерное оружие против Америки или её сателлитов.

Читайте также: Для НАТО важно введение «всеми странами» санкций против КНДР

А также: Глава Пентагона: Ядерная угроза со стороны КНДР растёт