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Генсек НАТО: КНДР должна «навсегда» отказаться от ракетных испытаний

Политика

«Северная Корея должна раз и навсегда отказаться от баллистических ракет»

Токио, 31 октября 2017, 13:22 — REGNUM  Властям Северной Кореи нужно «навсегда» отказаться от разработки баллистических ракет, а также прекратить их испытания. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая 31 октября на пресс-конференции в Токио.

«Северная Корея должна раз и навсегда отказаться от баллистических ракет и воздержаться от их дальнейших испытаний», — сообщил он.

29 октября министр обороны США Джеймс Мэттис по итогам переговоров с южнокорейским министром обороны Сон Ён Му заявил, что угроза со стороны КНДР из-за постоянных бвллистических пусков и ядерных испытаний возросла.

По его словам, США дадут жесткий массированный ответ, если Пхеньян решится использовать свое ядерное оружие против Америки или её сателлитов.

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Ядерная программа Северной Кореи

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