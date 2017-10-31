Прямые выборы главы Карачаево-Черкесии остались под вопросом

Черкесск, , 13:15 — REGNUM Вопрос о проведении референдума о выборе главы Карачаево-Черкесии путем прямого голосования остался нерешенным. Накануне, 30 октября республиканский избирком отказал в регистрации инициативной группы, выдвинутой региональным отделением «Партии возрождения России».

Причиной отказа стали, по словам председателя избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариы Абазалиевой, нарушения, допущенные впротоколе заседания совета регионального отделения партии, пишет «Кавказский узел».

К такому результату, как отметил секретарь совета регионального отделения партии Рустам Джанкезов, партийцы были готовы. После отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума от «Партии возрождения России» ее руководство намерено выдвинуть новую инициативную группу, но уже из числа жителей республики.

«Есть немало людей, которые выступают за референдум. Если мы подавали ходатайство от партии как от юридического лица, то теперь с инициативой проведения референдума выступят частные лица», — цитирует Джанкезова информационное агентство.

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Напомним, за проведение прямых выборов главы Карачаево-Черкесии ранее высказывалась также партия «Коммунисты России». В январе 2016 года ее представители направляли в избирком КЧР ходатайство о проведении референдума по вопросу: «Согласны ли Вы с необходимостью отмены закона КЧР от 31 декабря 2013 года №107-РЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов КЧР в связи с изменением порядка избрания главы КЧР, отменившего прямые выборы главы республики?». По мнению «коммунистов», отмена прямых выборов привела к консолидации законодательной и исполнительной власти в руках руководителя субъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года за прямые выборы главы Карачаево-Черкесии высказались участники съезда Конгресса карачаевского народа. В резолюции форума говорится о том, что необходимо вернуть в республике практику прямых выборов глав всех уровней исполнительной власти — от местного до республиканского. Также депутаты съезда предлагали внести изменение в процедуру выборов депутатов всех уровней — от местных представительных органов до республиканского парламента, сделав ее мажоритарно-пропорциональной.

Напомним, последний раз прямые выборы главы Карачаево-Черкесии проводились в 2003 году, тогда президентом республики был избран Мустафа Батдыев. В 2004 году прямые выборы глав субъектов РФ были отменены, а когда в 2013 году президент РФ подписал закон, разрешающий субъектам выбирать между прямыми выборами и парламентскими, в Карачаево-Черкесии выбрали второй вариант, решив обойтись без всенародного голосования.

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Нынешний глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов был избран парламентом региона на второй строк в 2016 году. Депутаты Народного собрания проголосовали за него единогласно. В числе претендентов на пост руководителя региона были тажке председатель комитета Народного собрания КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев и заместитель председателя комитета парламента КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1999 году первые прямые выборы главы Карачаево-Черкесии, на пост которого претендовали черкесВячеслав Дереви карачаевец Владимир Семенов, вылились в противостояние на межнациональной почве.

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