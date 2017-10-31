Путин утвердил создание единой системы ПВО с Белоруссией

Москва, , 13:15 — REGNUM Закон о создании Единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии и России подписал президент РФ Владимир Путин, говорится в опубликованном 30 октября документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Россия ратифицировала еще два документа: дополнения в белорусско-российское соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и в соглашение о совместном техобеспечении белорусских и российских войск.

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Отмечается, что в документах прописан порядок применения оружия и боевой техники при совместном боевом дежурстве войск Белоруссии и России по противовоздушной обороне. Также документы позволят сократить сроки поставки техники и вооружения воинским частям Белоруссии и России, работающим совместно.

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Напомним, соглашение о создании единой системы ПВО между Белоруссией и Россией было подписано еще в 2016 году, причем протокол был составлен в 2009 году. В марте 2017 года соглашение подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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