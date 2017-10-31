Власти США засекретят данные о потерях солдат и полицейских Афганистана

Вашингтон, , 13:10 — REGNUM

Власти США приняли решение засекретить данные о численности погибших и раненых военнослужащих и сотрудников сил безопасности Афганистана, сообщает Agence France-Press со ссылкой на надзорный орган.

Такая информация поступила от специального генерального инспектора по реконструкции Афганистана (SIGAR) Джона Сопко, по словам которого такое решение помешает его ведомству проводить анализ прогресса финансируемых из США афганских сил.

«Командование силами США в Афганистане заявило, что эти данные принадлежат правительству Афганистана, и правительство потребовало засекретить их», — отметил Сопко в своемотчете.

По словам Сопко, такой шаг «негативно скажется на способности SIGAR открытым образом сообщать об успехах и провал в секторе реконструкции». Он также подчеркнул, что около 60% из $121 млрд американского финансирования с 2002 года было направлено на силы безопасности Афганистана.

Прежде в своих отчетах SIGAR указывал, что потери в первой части 2017 года были «шокирующе высоки». Их кардинальный рост был зарегистрирован в 2016 году, когда в стране было убито 6,8 тыс. афганиских военнослужащих и сотрудников полиции.