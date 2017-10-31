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Представитель Собчак: «Не вижу никакого раскола»

Политика

«У нас вообще довольно дружный, хороший коллектив»

Москва, 31 октября 2017, 13:01 — REGNUM  Выход команды политтехнолога Алексея Ситникова из предвыборного штаба журналистки Ксении Собчак не является расколом. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

«Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично, — заявила она. — Поэтому, раскола я не вижу».

Отмечается, что официальный представитель Собчак так и не назвала причину выхода политтехнолога из команды.

31 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из сотрудников штаба сообщила, что группа политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ.

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