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США и Киев пытаются сделать Россию козлом отпущения: Радио REGNUM

Политика

Москва ко всем обвинениям привыкла и к новым заявлениям относится спокойно

США и Киев пытаются сделать Россию козлом отпущения: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 31 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Антироссия под фашистским соусом: Радио REGNUM. Аналитика

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