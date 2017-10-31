Washington Examiner: Для ряда демократов «сговор» Трампа с РФ доказан

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM

Официальное предъявление обвинений двум высокопоставленным членам предвыборного штаба Дональда Трампа, а также признание собственной вины в даче ложных показаний еще одним является, по мнению ряда членов Демократической партии США, достаточным доказательством сговора предвыборной команды Трампа с российским правительством, сообщает The Washington Examiner.

Особое внимание демократы уделили советнику по внешнеполитическим вопросам Джорджа Пападопулоса, который признал свою вину, подтвердив, что лгал ФБР о своих контактах с Россией. Тем не менее у сенаторов-демократов не так много инструментов для продвижения своей версии событий, тогда как выдвинутые специальным прокурором Робертом Мюллером обвинения сделаны на фоне затухания процесса российского расследования.

«Существуют очевидные факты и свидетельства, которые показывают сговор между предвыборным штабом Трампа с русскими», — заявил 30 октября сенатор-демократ Ричард Блументал. — Этот обвинительный акт прекрасно демонстрирует стремление связаться с русскими, сговор с ними, получение денег от русских теми людьми, которые состояли в предвыборном штабе Трампа».

"Без сомнений, Пол Манафорт был российским агентом», — добавил Блументал, входящий в Юридический комитет Сената.

Блументаля поддержал и его коллега сенатор Крис Мёрфи, по словам которого признание вины Пападопулоса является «очевидным указанием на то, между представителями российского правительства и предвыборным штабом Трампа была связь».

Высокопоставленные демократы, входящие в Юридический комитет и Комитет по разведке Сената — каждый из которых проводит собственные расследования российского вмешательства в выборы 2016 года — утверждают, что появившаяся информация не повлияет на их работу. Так, сенатор Марк Уорнер не стал утверждать, что появившаяся 30 октября информация является достаточной, чтобы можно было заявить о сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа, он, тем не менее признал, что, «по всей видимости, закономерность существует».

"Случай г-на Пападопулоса является одним из красноречивых примеров того, что русские стремились связаться с отдельными лицами в предвыборном штабе Трампа по поводу «грязи», я цитирую: «грязи» и электронной переписки Хиллари Клинтон», — отметил Уорнер.

Напомним, 30 октября специальных прокурор Роберт Мюллер, ведущий так называемое российское расследование, выдвинул официальные обвинения против бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа ПолаМанафорта и его делового партнераРика Гейтса по 12 пунктам. Среди них отмывание средств и лоббирование интересов Украины.

В свою очередь, как отмечает западная пресса, признания Джорджа Пападопулоса могут иметь гораздо более далеко идущие последствия для Трампа. Так, он признал себя виновным даче ложных показаний сотрудникам ФБР.

Согласно его первоначальным показаниям, некий «профессор», обещавший ему «грязь» на бывшую первую леди США Хиллари Клинтон, связался с ним до того, как он стал советником Трампа. Позднее Пападопулос признал, что встреча произошла уже после того, как он узнал, что станет советником. Более того, согласно тексту показаний, указанный «профессор» заинтересовался Пападопулосом, только узнав, что тот войдет в команду кандидата Трампа.