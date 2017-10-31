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Гордон сообщила о хакерской атаке на предвыборный сайт

Политика

«Мы устранили все неполадки и продолжаем работать»

Москва, 31 октября 2017, 12:40 — REGNUM  Неизвестные хакеры совершили атаку на предвыборный сайт Екатерины Гордон. Об этом сообщила сама журналистка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Ночью (31 октября) на наш ресурс gordonzabab.ru была совершена атака, и на несколько часов сбор ваших анкет в поддержку Екатерины был остановлен, — пишет Гордон. — Сейчас мы устранили все неполадки и продолжаем работать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября журналист Екатерина Гордон заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в РФ в 2018 г. Основной идеей своей президентской программы сотрудница СМИ выбрала «защиту прав женщин и детей».

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