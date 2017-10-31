Законопроект о видеонаблюдении при подсчете голосов в ТИКах внесен в ГД

Москва, , 12:39 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов президента РФ, внесли в Госдуму группа депутатов во главе с Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»).

Парламентарии предлагают расширить перечень субъектов, которые смогут назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Так, согласно поправкам, своих наблюдателей вправе будет направлять Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ. При этом общественные палаты регионов смогут назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные в соответствующем регионе.

Также законопроектом предусматриваются изменения, направленные на законодательное закрепление возможности размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования. Видеонаблюдение будет возможно не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии.

«Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов», — указал Крашенинников.

В совокупности с принятыми ранее изменениями избирательного законодательства, в том числе с установленными мерами уголовной ответственности за «карусели» на выборах, комплекс предлагаемых изменений позволит максимально снизить риски нарушений и злоупотреблений на всех стадиях избирательного процесса, отмечает автор инициативы.