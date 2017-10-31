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Лавров: Санкциями США хотят потеснить РФ на рынке вооружений

Политика

Европейский бизнес все более заинтересован в сотрудничестве с Москвой

Москва, 31 октября 2017, 12:34 — REGNUM  Санкционная политика Соединенных Штатов Америки направлена на вытеснение России с европейских рынков энергетики и вооружений. Об этом заявил 31 октября глава МИД России Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

По словам Лаврова, пользуясь борьбой с российской угрозой как предлогом, Вашингтон стремится «подлатать так называемую трансатлантическую солидарность» и вынудить европейские страны нарастить оборонные расходы. Кроме того, цель США — продвижение своих экономических интересов.

Американцы хотят потеснить на европейском пространстве проекты России в энергетике и оборонной сфере. Именно на это были направлены недавние санкции, которые были обнародованы Вашингтоном, отметил министр.

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Санкции по-прежнему стоят на пути возобновления экономического сотрудничества Москвы и европейских столиц. Это происходит на фоне восстановления роста российской экономики, когда у иностранных предпринимателей здесь появляются новые возможности, пояснил Лавров.

«Насколько антагонизация России необходима европейцам — решать им самим. Мы знаем, что в политических и деловых кругах стран Евросоюза все чаще звучит недовольство такой ситуацией», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября внешнеполитическое ведомство США обнародовало список российских компаний, сотрудничество с которыми запрещено. В перечень вошли 33 организации и шесть разведывательных структур, в их числе «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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