В МИД РФ прокомментировали решение Казахстана перевести алфавит на латиницу

Москва, , 12:21 — REGNUM Власти России спокойно относятся к решению Казахстана перевести алфавит на латиницу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в эфире телеканала «Россия-24».

"Я думаю, что и в этом случае наша позиция спокойная, — отметил он, — в конце концов, это внутреннее дело Казахстана — определять в какой степени какие языки будут использоваться».

Карасин добавил, что проблем с переводом сейчас не возникает. Кроме того, Россия найдет решения, как приспособить русский язык к новой ситуации с латиницей.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского алфавита на латинскую графику. Уже утвержден новый алфавит, который состоит из 32 букв.

Глава Казахстана отметил, что с 2018 года начнется подготовка специалистов по обучению новому алфавиту и разработка учебников для средних школ. К 2025 году на латинице будут выходить все деловые документы, периодические издания и книги.

По мнению Назарбаева, переход на латиницу необходим в связи с «современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века».

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