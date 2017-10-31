Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области назначены пять министров и руководитель депортамента государственного, жилищного и строительного надзора. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев во время заседания регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает «Областная газета», руководителем департамента назначен Алексей Россолов. Региональный Минтранс возглавил Василий Старков, главой министерства общественной безопасности Свердловской области стал Алексей Кудрявцев, региональным министром агропромышленного комплекса и продовольствия назначен Дмитрий Дегтярев, Минстрой Свердловской области возглавил Михаил Волков, а главой регионального министерства образования — Юрий Биктуганов.

К выполнению своих обязанностей руководители приступили с 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 10 сентября 2017 года состоялись выборы губернатора Свердловской области, на которых победу в первом туре одержал Евгений Куйвашев. После инаугурации правительство Свердловской области было отправлено в отставку и началось формирование нового кабинета министров.

Уже 26 сентября после согласования с Законодательным собранием Свердловской области Евгений Куйвашев назначил двух первых заместителей, а также глав регионального Минфина и Минсоцполитики. Также 17 октября были утверждены ещё пять заместителей губернатора Свердловской области курирующие взаимодействие с силовыми структурами, вопросы экономики и территориального развития, управления госимуществом, ЖКХ, а также социальные вопросы.

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Напомним, что ранее 18 октября начался открытый отбор кадров на посты министров экономики и территориального развития, а также министра инвестиций и развития Свердловской области. Руководители ещё шести региональных министерств работают в должности исполняющих обязанности.

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