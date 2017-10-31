Вторник, 31 Октября 2017 года
13:10:46 МСК

Армии Ирака и Турции подошли к контролируемому курдами погранпункту

Политика

Центральное правительство Ирака стремится взять под свой полный контроль турецко-иракскую границу

Багдад, 31 октября 2017, 11:55 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака и Турции, проводящие совместные военные учения, приблизились к пограничному пункту Хабур на турецко-иракской границе, сообщает 31 октября Anadolu со ссылкой на источник.

Хабур соединяет юго-восточную турецкую провинцию Ширанак с северным Ираком, данный пропускной пункт контролируется вооруженными силами Иракского Курдистана.

Как сообщает источник, вооруженные силы обеих стран приближаются к пограничным воротам Хабура со стороны Турции. На вооружении армий состоят танки и бронетранспортеры.

Центральное правительство Ирака стремится взять под свой полный контроль турецко-иракскую границу.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от Багдада. Данное событие вызвало ответную реакцию со стороны многих представителей мирового сообщества.

Наиболее острая реакция последовала со стороны шиитского ополчения «Хашд шааби», бойцы которого вытеснили курдов из спорной провинции Киркук и взяли ее под свой контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдистан: Барзани уходит и остается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Референдум о независимости в Иракском Курдистане

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить