Пресс-секретарь штаба Собчак подтвердила уход Ситникова

Москва, , 11:44 — REGNUM Политтехнолог Алексей Ситников и его команда покинули предвыборный штаб Ксении Собчак, заявившей о намерении баллотироваться в президенты. Это подтвердила пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова, пишут 31 октября «Ведомости».

По ее словам, пока неизвестно, будут ли соратники телеведущей искать Ситникову замену. Вместе с политтехнологом из штаба ушли еще семь человек.

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Издание отмечает, что ранее представитель штаба Собчак рассказывал о намерении Ситникова уйти из проекта. Источник пояснял, что работа штаба организована плохо, например, разные сотрудники обязаны выполнять одинаковые функции.

Ранее об уходе Ситникова, который должен был отвечать за кампанию Собчак «в поле», сообщило издание The Bell. Близкие к организации источники отметили, что разногласий со штабом у политтехнолога не было, его решение стало неожиданностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Ксения Собчак сообщила о том, что главой ее предвыборного штаба станет сооснователь НТВ и один из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко. Позже стало известно, что политолог Станислав Белковский будет выполнять функции главного политконсультанта штаба.

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