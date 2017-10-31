В Челябинске состоится форум с участием глав России и Казахстана

Челябинск, , 11:43 — REGNUM Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев примут участие в работе межрегионального форума, который состоится 9 ноября в Челябинске, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Девятого ноября у нас в Челябинске предстоит межрегиональный форум, в котором примут участие два президента — Нурсултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин», — сказал Карасин.

Он подчеркнул особую значимость мероприятия в связи с тем, что десятки регионов обеих стран реализуют совместные проекты в тесном контакте и взаимодействии. На официальном сайте события сообщается, что темой форума станет развитие человеческого капитала.

Ранее о подготовке мероприятия сообщил Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. В ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Астану 6 октября, представители дипведомств обсудили вопросы взаимодействия двух стран сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, а также подготовку к XIV Форуму межрегионального сотрудничества.

Форум проводится ежегодно с 2003 года, поочерёдно на территории России и Казахстана. В 2016 году его принимала Астана. Главной темой дискуссии в тот раз стало развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства.

В 2015 году форум принимал российский город Сочи. В ноябре 2013 года местом встречи двух глав стал Екатеринбург. В 2011 году форум принимала Астрахань, а в 2009-м — Оренбург.

В 2016 году на форуме в Астане было принято решение, что местом форума 2017 года станет Челябинск.

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