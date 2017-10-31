Лавров: Россия отказалась от «экспорта моделей развития»

Москва, , 11:37 — REGNUM Россия сегодня не навязывает никому никакой модели развития, заявил 31 октября глава МИД России Сергей Лавров на открытии конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Торжественное открытие форума под названием «Столетие Русской революции: единение ради будущего» состоялось 31 октября в Москве. С приветственным словом к более чем 160 приглашенным на конференцию участникам из 90 стран мира обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность насаждения какой-то идеологии, экспорта моделей развития без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не учит жизни», — прокомментировал он грядущий юбилей.

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Напомним, 18 октября 2017 года открылся XIX съезд Компартии Китая. В приветственном слове глава КНР Си Цзиньпин выразил огромное уважение к опыту социалистического строительства в России.

По его словам, экспорт социалистической модели развития из СССР принес народу Китая «опору в поисках процветания и счастья».

«Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм», — заявил китайский лидер, добавив, что интеллектуалы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны.

«Так китайский народ обрел опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья», — сказал глава КНР.