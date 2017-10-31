Фамилии маршала Блюхера больше нет в списке нецензурных слов

Москва, , 11:25 — REGNUM Администрация интернет-приемной Госдумы исправила курьезный «баг», не позволявший отправлять письма, если в них содержалась фамилия маршала Блюхера. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Более того, Управление по работе с обращениями граждан принесло свои извинения жительнице Санкт-Петербурга Алине Беляевой, которая и столкнулась со столь комичным проявлением цензуры, попытавшись отправить письмо в Госдуму.

Напомним, что свою историю она опубликовала в паблике «Красивый Петербург Калининский район» в соцсети «Вконтакте». После ряда неудачных попыток отправить своё письмо она поняла, что причиной недовольства искусственного блюстителя приличий стали последние буквы в фамилии маршала, которые система определила, как матерщину.

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