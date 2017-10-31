Каталония: Страницы правительства региона по-прежнему отключены

Мадрид, , 11:08 — REGNUM

Интернет-страницы правительства Каталонии govern.cat и president.cat так и не были активированы утром 31 октября, сообщает La Vanguardia.

Речь идет о страницах, на которых приводилась информация об Исполнительном совете Каталонии (Consell Executiu) и страница, содержавшая информацию о президенте региона КарлесеПучдемоне и его последние заявления.

По данным испанской радиостанции RAC1, указ об отключении страниц исходил напрямую от центрального правительства Испании. Такое решение было принято спустя четыре дня, после того как Мадрид задействовал статью 155 конституции страны, лишив Каталонию статуса автономии.

При этом отключению подверглись только эти две страницы, остальные страницы каталонской администрации, не относящиеся к политике, по-прежнему находятся в рабочем состоянии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении автономного региона от Испании, на котором одержали верх сторонники независимости. Ответом на этот шаг стало задействование статьи 155 Основного Закона Испании, в рамках устанавливался прямой контроль Мадрида над регионом, правительство оправлялось в отставку. Также испанские законодатели постановили провести внеочередные выборы в регионе.

Из-за такого развития событий лидер ЖенералитетаКарлесПучдемон был вынужден покинуть Каталонию и попросить политического убежища в Бельгии.