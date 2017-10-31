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СМИ узнали о расколе в предвыборном штабе Собчак

Политика

18 октября текущего года телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России

Москва, 31 октября 2017, 11:07 — REGNUM  Группа политтехнолога Алексея Ситникова в полном составе покинула предвыборный штаб журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты Российской Федерации. Об этом сообщает во вторник, 31 октября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из сотрудников штаба.

«Сегодня утром (31 октября) штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба, — сказал источник. — Просто тихо ушли и все».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября текущего года телеведущая Ксения Собчак заявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России, чтобы заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

24 октября журналистка в ходе пресс-конференции представила членов своего избирательного штаба.

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Выборы президента России-2018

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