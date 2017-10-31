Журавлёв: Соцсети потребуют согласие на сотрудничество со спецслужбами США?

Москва, , 10:59 — REGNUM В Госдуме не исключают, что Google, Facebook и Twitter при регистрации новых пользователей станут требовать согласие на сотрудничество со спецслужбами США, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Google, Facebook и Twitter обнародовали данные о вмешательстве России в выборы в США. Компании утверждают, что в сети публиковались миллионы постов с фальшивых аккаунтов, которые курировало «Агентство интернет-исследований».

Американцы — большие мастера по охоте на ведьм, сегодня разворачивается новое шоу: о том, как русские пользователи социальных сетей якобы оказывали буквально магическое влияние на выборы президента США, отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"В этом маразматическом шоу объединили усилия крупнейшие транснациональные средства массовой коммуникации американского происхождения. Помимо борьбы с «русскими хакерами, блогерами и ботами», они также занимаются блокировкой популярных российских СМИ, вещающих на английском языке», — указал он в соцсети.

Мировые коммуникационные сети полностью легли под Большого брата и штампуют русофобские фейки в промышленных масштабах, продолжил он.

«Не исключено, что вскоре эти ресурсы при регистрации новых пользователей станут требовать согласие на сотрудничество со спецслужбами США», — отметил Журавлёв.

Америка превратилась в крупнейшую мировую диктатуру шпионов-маккартистов и корпораций, считает депутат, указав, что это прямой путь к политическому самоубийству.

«А вот России вся эта параноидальная суета только прибавит популярности в мире. Американцы пытаются нас забанить, но на деле только ещё больше раскрутят», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, например, Facebook намерена рассказать юридическому комитету Сената США о том, что предположительно связанная с Россией группа выложила более 80 тыс. рекламных сообщений во время и после выборов. Потенциальная аудитория этих постов предположительно составила 126 млн пользователей, а у 29 млн человек они появлялись напрямую в ленте новостей.

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